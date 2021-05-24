Соледар, ДНР, , 10:43 — REGNUM За минувшие сутки в ДНР зафиксированы два случая нарушения режима прекращения огня со стороны украинских силовиков. Об этом сообщили 24 мая в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Так, на донецком и мариупольском направлениях ВСУ применили гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населенные пункты: Донецк (Вольво-центр), Новоласпа», — сказано в сообщении.

В представительстве отметили, что попытки прекратить огонь при помощи координационного механизма ни к чему не привели — украинская сторона отрицала свою причастность к обстрелам.

«Жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры за отчётный период не зафиксировано», — добавили в СЦКК.

Всего по территории ДНР было выпущено 32 единицы боеприпасов.

Напомним, утром, 24 мая, украинские силовики обстреляли из крупнокалиберных миномётов окраину Донецка.

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