Соледар, ДНР, 24 мая 2021, 10:43 — REGNUM За минувшие сутки в ДНР зафиксированы два случая нарушения режима прекращения огня со стороны украинских силовиков. Об этом сообщили 24 мая в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
Так, на донецком и мариупольском направлениях ВСУ применили гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также стрелковое оружие.
В представительстве отметили, что попытки прекратить огонь при помощи координационного механизма ни к чему не привели — украинская сторона отрицала свою причастность к обстрелам.
Всего по территории ДНР было выпущено 32 единицы боеприпасов.
Напомним, утром, 24 мая, украинские силовики обстреляли из крупнокалиберных миномётов окраину Донецка.
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