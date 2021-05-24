Москва, , 10:40 — REGNUM Сегодня, 24 мая, новую неделю рубль встречает вполне оптимистично, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

«На рынках сохраняется достаточно высокая склонность к рискам. Её поддерживают вышедшие 21 мая позитивные данные по индексам деловой активности в США, еврозоне, поднявшиеся по сравнению с апрелем.

Это способствовало и росту нефтяных цен за два дня с $65 до $67 за баррель Brent. Остаётся и воздействие от снижения геополитической напряжённости в последние дни в ожидании будущей встречи президентов России и США.

В результате пара доллар/рубль продолжает штурмовать отметку 73,50 руб., которая выступает значимым техническим уровнем.

24 мая не предполагается важных внешних событий и экономической информации. Но ожидается выход статистики по России за апрель. Уровень безработицы, по прогнозу, остался 5,4%, как и в марте.

Объём розничных продаж, предположительно, поднялся на 24,5% год к году, тогда как месяцем ранее он снизился на 3,4%.

Если фактические данные подтвердят это, рубль может получить поддержку. Наиболее вероятно, что курс в течение дня станет колебаться в диапазоне 73 — 73,90 руб./доллар», — считает эксперт.

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