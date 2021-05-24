Джакарта, 24 мая 2021, 10:39 — REGNUM Страны G20 должны оказывать поддержку в увеличении производства и равном доступе к вакцинам для всех стран. Об этом президент Индонезии Джоко Видодо написал в своем аккаунте в Twitter.
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«Страны G20 должны создать прочную архитектуру устойчивости глобального здоровья, чтобы иметь возможность противостоять аналогичным угрозам в будущем», — написал президент Индонезии в Twitter.
По словам президента, только 0,3% мировых поставок вакцин доступно для стран с низким уровнем дохода.