Цзинань, Китай, , 10:38 — REGNUM В восточно-китайской провинции Шаньдун с 15 по 19 июля пройдет 30-я Национальная книжная выставка, сообщает 24 мая агентство Синьхуа.

В качестве основной площадки выставки выступит столица провинции город Цзинань. Мероприятия также пройдут в еще двух других городах региона — Яньтае и Тайане.

В рамках мероприятия пройдет также серия издательских форумов, презентаций книг, встреч с писателями и раздач бесплатных ваучеров на чтение. В общей сложности 1400 издательских компаний со всей страны привезут около 400 000 наименований и культурных продуктов на выставку.

Выставка также впервые пройдет онлайн из-за эпидемии COVID-19, говорится в сообщении.

Представитель департамента связи с общественностью муниципалитета Цзинаня Ли Вэньчао сказал, что выставка будет представлять собой комплекс выставок с применением современных технологий дополненной и виртуальной реальности, а также искусственного интеллекта.