Москва, , 10:38 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину создать рабочую группу для уточнения статуса апартаментов. Об этом 24 мая сайт правительства России.

Уточняется, что поручение дано по итогам ежегодного отчёта премьер-министра в Государственной думе. В правительстве напомнили, что один из вопросов, адресованных Мишустину, касался статуса апартаментов.

«Для решения этой проблемы вице-премьеру Марату Хуснуллину поручено до 1 июля создать специальную рабочую группу с участием сенаторов и депутатов, а Минстрою — продолжить работу по совершенствованию правовых норм», — говорится в сообщении.