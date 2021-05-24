24 мая 2021 | Время чтения 12 мин

Наталия Николаева, , 16:36 — REGNUM 20 мая 2021 года указом президента России Владимира Путина Чебоксары получили почётное звание «Город трудовой доблести». Этот статус присваивается городам, жители которых «внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов».

Сборка контакторов бригадой Т. Лебедевой. Чебоксарский электроаппаратный завод

ИА REGNUM публикует фрагменты из исторической справки, направленной в Российскую академию наук для рассмотрения города Чебоксары как претендента на получение звания «Город трудовой доблести». Данные материалы были подготовлены при Евгении Кадышеве, который был главой Чебоксар в 2017 — 2020 годах. В ответе за подписью вице-президента РАН, академика Александра Макарова, направленном 16 апреля 2020 года на имя Кадышева, говорится, что «РАН подтверждает, что промышленные предприятия и жители города Чебоксары внесли значительный вклад в достижении Победы».

Подробнее: Чебоксарам присвоено звание «Город трудовой доблести»

Награждён каждый пятый чебоксарец

В 1940 году в Чебоксарах проживали около 40 тыс. жителей, на войну мобилизовали 13 632 чебоксарца, то есть треть населения. Погибли 5038 человек.

В указанный период Чебоксары относились к категории средних городов, учитывая численность населения. Учитывая полученный минимальный показатель награждённых за трудовые заслуги в период Великой Отечественной войны из числа жителей города 8129 человек, мы получаем следующее итоговое соотношение: награды получили более 20% от всего населения города, включая детей. То есть был награждён каждый пятый житель Чебоксар. Этот показатель можно считать важнейшим обоснованием трудовых заслуг населения города», — говорится в документе.

Всего из Чувашии на фронт ушли свыше 208 тыс. человек, из них 106 тыс. не вернулись. 67 земляков удостоены звания Героя СССР, из них 61 является уроженцем Чувашии. В том числе 25 человек воевали в стрелковых войсках, 22 — в военно-воздушных, десять — в артиллерийских, пятеро — в танковых, трое были политработниками, ещё трое — сапёрами, один — связистом. 11 уроженцев Чувашии стали полными кавалерами ордена Славы.

Эвакуация

В сентябре 1941 года в Чебоксары эвакуировали 2175 человек, в апреле 1944 года численность эвакуированных достигла 6122 человек. В городе также размещались эвакуированные дети из Ленинграда, в том числе в Заволжском детском доме. 16-летних детей трудоустраивали на Чебоксарской хлопчатобумажной фабрике, кожкомбинате имени Водопьянова и других предприятиях Чувашии, посылали на учёбу в ремесленные училища.

Чебоксары в годы войны

Всего за годы Великой Отечественной войны Чувашия приняла свыше 70 тыс. эвакуированных граждан, в том числе более 30 тыс. детей.

В Чувашию в годы войны также эвакуировали 28 предприятий. Почти половина была размещена в Чебоксарах, самые крупные — электромеханический завод из Харькова и «Электрик» из Ленинграда. Также в числе передислоцированных предприятий, в частности, типографии «Печатный двор» и имени Евгении Соколовой из Ленинграда, обувные фабрики из городов Кременчуг, Белая Церковь, Сумы, текстильная фабрика из города Вышний Волочек, чулочная фабрика из Полтавы, две табачные фабрики из Москвы, фабрика «Басон» из Киева.

Промышленность

К концу первого года Великой Отечественной войны 80% всей выпускаемой продукции в Чебоксарах было ориентировано на нужды фронта. На 1 июля 1941 года на промышленных предприятиях Чебоксар работали 4,5 тыс. сотрудников, к 1 января 1942 года — уже 9,3 тыс. человек, а в 1945 году их численность превысила 11 тыс. человек. На 1 января 1943 года женщины составляли 58,4% численности производственных коллективов.

В годы войны в Чувашии появились новые отрасли промышленности, работающие на оборону страну. В основном за счёт этого валовая продукция промышленности в 1944 году по сравнению с 1939 годом выросла в 23 раза.

К 1942 году численность рабочих, охваченных социалистическим соревнованием, достигла 6,5 тыс., что составляет 70% от всех занятых в промышленности Чебоксар. В Чебоксарах выпуск продукции в 1944 году по сравнению с 1940 годом вырос в пять раз (в Чувашии — в 2,1 раза), среднегодовая выработка на одного рабочего выросла в 2,2 раза. Валовая продукция Чувашской АССР за годы войны выросла со 170 млн рублей в 1940 году до 240 млн рублей в 1945 году (рост 41,1%).

Завод резинотехнический изделий (ныне производственное объединение имени В. И. Чапаева) был перепрофилирован и в ноябре 1941 года стал выпускать боеприпасы. Впервые в Советском Союзе освоен выпуск осветительных бомб САБ-100−55 (всего их выпущено более 600 тыс. единиц) и парашютных ракет ПР-4 и ПР-8. Авиабомб различного типа выпущено более 5,5 млн единиц. Завод также специализировался на производстве артиллерийских снарядов и патронов.

Завод резинотехнический изделий. Чебоксары Chapaew.ru

Во время войны завод восемь раз отмечался в числе лучших по Союзному Наркомату, 42 рабочих удостоены орденов и медалей, 38,5% сотрудников стали стахановцами.

Чебоксарский (ордена Трудового Красного знамени) электроаппаратный завод был создан на базе харьковского электромеханического завод и ленинградского «Электрика». Первая продукция была выпущена в декабре 1941 года. Здесь выпускались установочные изделия для танков и самолётов, реле и автоматика, специальная морская аппаратура. В 1943 году было освоено и внедрено 15 новых конструкций, ранее на заводе не производившихся. Также было восстановлено производство ряда изделий.

Всего за 1942−1945 годы завод произвёл 112 931 реле, 20 620 контакторов и 8116 магнитных станций для фронта. Реле и автоматикой завод обеспечивал почти все отрасли народного хозяйства. В начале июня 1944 года завод получил заказ на продукцию для восстановления шахт Донбасса.

В июне 1942 году заводу в первый раз присвоено знамя ГКО и знамя ВЦСПС и Наркомтанкпрома, в 1943 году восемь раз получал знамя ГКО и 11 раз — переходящие Красные Знамёна ВЦСПС и наркоматов СССР, в 1944 году удостоен ордена Трудового Красного Знамени. Два работника удостоены звания Героя СССР: работавший до войны на заводе слесарем лётчик-штурмовик П. Г. Павнов и танкист Н. А. Плеханов.

Текстильная промышленность. Чебоксарская прядильно-ткацкая фабрика заработала в апреле 1942, став основной развития всей текстильной промышленности Чувашии. До конца 1942 года выпущено 2 млн метров ткани для пошива обмундирования для более чем 200 тыс. бойцов.

Чебоксарская швейная фабрика имени Ленина выпускала солдатское бельё, маскировочные костюмы, ватники, полушубки, варежки, телогрейки. Чебоксарская техно-ткацкая фабрика (ныне АО «Лента») обеспечивала производство ружейного ремня — знаменитой ленты ЛРТ-35, киперной и сумочной ленты.

Чебоксарская промысловая артель, промкомбинат и лесокомбинат выпускали валенки, рукавицы, патронные сумки, лыжи, лыжные палки, тару для боеприпасов. Чебоксарская артель «Металлист» производила фурнитуру для повозок, лыжи и снегоступы. Чебоксарский ликеро-водочный завод перешёл на выпуск «коктейлей Молотова» для борьбы с бронетехникой.

Производство «коктейлей Молотова»

Кроме того, перевыполняли планы Чебоксарская макаронная фабрика, Чебоксарская механическая мельница, табачная фабрика, Чебоксарский хлебокомбинат, Чебоксарский мелькомбинат, артели «Чебторгин», «Пекарь», «Кожупряжь», «Вышивка».

Сурский рубеж и Казанский обвод

Для строительства системы оборонительных сооружений в Чебоксары прибывают 12-е армейское управление оборонительных работ НКО и управление военно-строительных работ №№ 12, 30, сформированные в октябре — ноябре 1941 года. Тогда же в Чебоксары из-под Киева прибыли 740-я, 741,-я и 785-я отдельные строительные батальоны, размещена 16-я сапёрная бригада для помощи в строительстве Сурского рубежа. По Сурскому рубежу было построено 65 батальонных районов.

Подробнее в проекте ИА REGNUM «Забытый фронт в тылу: как строился Сурский рубеж»

Для обеспечения строительства и оснащения Сурского рубежа был привлечён начальник строительства Чебоксарского завода № 320 Еремин. Для строительства завозятся 127 железобетонных колпаков для пулемётных точек.

Чувашстройтрест получает задание изготовить 500 железобетонных колпаков. Также он должен был поставить для строительства укреплений 50 тонн цемента, 85 куб. метров гравия, 4 тонны арматурного железа, 10 тонн катанка, 25 тыс. штук строительных скоб. В Чебоксарском районе началась добыча бутового камня для военно-полевых работ.

Чебоксарский завод № 320 должен был отгрузить 200 тонн цемента, 200 куб. метров гравия, 23 тонны арматуры, 5 тонн катанка, 0,5 тонны вязаной проволоки, 5 тыс. тонн строительных скоб, 65 тонн гвоздей.

Чебоксарский ликеро-водочный завод получил задание поставить 1 тонну вязаной проволоки.

За героический труд в тяжёлых зимних условиях постановлением СНК Чувашской АССР № 121 от 20 февраля 1942 года более 50 человек представлены к правительственным наградам, занесены на республиканскую Доску почёта имена 280 человек. Указом президиума Верховного Совета Чувашской АССР от 16 марта 1942 года 167 человек награждены Почётными грамотами (всего впоследствии награждено 2З4 человека).

Колхозники Чувашии

Формируемые воинские части

К концу 1941 года в Чувашия было сосредоточено до 150 отдельных войсковых частей, соединений, складов и разных учреждений.

В Чебоксарах во время войны были дислоцированы временно или стационарно следующие части:

139-я стрелковая дивизия (и в других районах Чувашии);

324-я стрелковая дивизия (и в других районах Чувашии);

293-й стрелковый полк 18 СБр (стрелковая бригада);

Управление 14 ЗСБр (запасная стрелковая бригада) ;

Отдел контрразведки 14 ЗСБр;

47-й батальон связи 14 ЗСБр;

8-й запасный телеграфный полк;

1-й полк связи;

14-я авиашкола;

4-я авиашкола (1-й запасный авиаполк);

28 запасный авиаполк;

263-й батальон авиационного обслуживания;

797-я стационарная авиаремонтная мастерская

3 под. жд авиамастерская;

30-е управление военно-строительных работ;

785-й строительный батальон;

118-й отдельный батальон войск НКВД;

344-я команда сопровождения;

65-я отдельная рота сопровождения;

Гарнизон хлебопекарни;

142-й банно-прачечный дезинфекционный отряд;

Военные склады №№ 297, 289, 1909,

Медицинское обеспечение

В 1941 году в Чебоксарах организована станция переливания крови, где ежедневно сдавали кровь не менее 200 человек, была открыта лаборатория по производству витаминов из шиповника для госпиталей.

В Чебоксарах располагались эвакогоспитали №№ 3056, 3057, 3058, 3061, развернули четыре тыловых госпиталя. В годы войны в эвакогоспитали Чувашии поступили 50 429 человек, из них раненых 42 872 (85,02%), проведено 18 900 крупных и 6090 малых операций, возвращены в части более 57%.

Эвакогоспиталь № 3057, созданный 13 июля 1941 года, размещался в здании Чувашского трахоматозного института

В 1943 году начальник госпиталя № 3062 А. И. Ананьев и ведущий хирург госпиталя № 3056 П. И. Сапожков (г. Чебоксары) были награждены орденами Трудового Красного Знамени.

Начальники госпиталей № 3060 Э. Б. Гриншпунт и № 3064 Н. С. Соколов, ведущие хирурги госпиталей № 3057 Б. И. Селютин (г. Чебоксары) и № 3062 С. Ю. Рутштейн удостоены ордена «Знак Почёта». Орденом Ленина был награждён нарком здравоохранения Чувашской АССР А. И. Лихачев.

Эвакогоспиталь № 3058 удостоился благодарственной телеграммы от Иосифа Сталина.

Помощь фронту

С ноября 1941 года в республике начался сбор средств на строительство бронепоезда «Комсомол Чувашии», звена боевых самолётов «Осоавиахим Чувашии», «Тракторист Чувашии». На 5 февраля 1943 года на строительство танков и самолётов собрано 60,6 млн рублей, всего за годы войны жители Чувашии внесли в фонд обороны на строительство боевой техники 170 млн рублей.

Взносы трудящихся Чувашии в фонд обороны и фонд Красной армии во время войны превысили 720 млн рублей. Также для Красной армии сдано 300 тыс. предметов тёплой одежды, 57 тонн шерсти, 112 тыс. тонн хлеба, 19,7 тыс. тонн картофеля, 12,7 тыс. тонн овощей, 19,8 тыс. центнеров мяса, 7,8 тыс. центнеров молока, 2,5 тыс. центнеров махорки.

«За доблестный труд»

В годы войны значительно возросла трудовая активность жителей — в основном женщин, подростков и нетрудоспособных: в 1944 году они выработали 76,3% из всего числа трудодней. Отмечается, что в годы войны «значительная часть населения» Чебоксар была награждена государственными наградами.

Всего во время войны в Чувашии 250 передовиков промышленности и транспорта были награждены орденами и медалями СССР, порядка 2 тыс. человек — Почётными грамотами президиума Верховного Совета Чувашской АССР. К примеру, на Чебоксарском заводе резинотехнических изделий в 1942 году орденом Красной Звезды был награждён военный представитель завода Г. Е. Малашин, на электроаппаратном заводе в 1944 году три человека награждены орденами Красной Звезды, ещё трое — орденами Трудового Красного Знамени.

Республика дважды признана победительницей во Всесоюзном социалистическом соревновании областей, краёв и республик СССР и была удостоена переходящего Красного Знамени Государственного комитета обороны: в 1942 году — за высокие показатели в развитии животноводства, в 1943 году — за получение высокого урожая сельскохозяйственных культур.

По состоянию на 1947 год самой распространённой наградой среди тружеников тыла — медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг.» — награждены 5893 человека (по другим данным, 6554 человека).

Крепёжный цех. Чебоксарский электроаппаратный завод. 1943 г

Также, по данным на 1947 год, ордена Красного Знамени удостоены 32 человека, ордена Трудового Красного Знамени — 46 жителей, ордена «Знак Почёта» — 58 человек, ордена Ленина — 11 человек, ордена Красной Звезды — 67 человек. В «Почётную книгу трудовой славы и героизма Чувашской АССР» были включены имена 30 человек, внёсших вклад в Победу в тылу.

Использованные материалы:

Документы Чувашского государственного архива современной истории;

Документы Чувашского государственного исторического архива;

Статистический сборник «Чувашия в XX веке»;

Книга памяти Чувашской Республики;

Чувашская энциклопедия;

«Очерки истории Чувашской областной организации КПСС»;

«Очерки истории Чувашской областной организации ВЛКСМ»;

«История промышленности и рабочего класса Чувашской АССР»;

Публикации газеты «Красная Чувашия»;

«Чебоксары: исторический очерк»;

Кузнецов И. Д., Петров Г. П. «История Чебоксарского электроаппаратного завода»

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