Новороманово, , 10:36 — REGNUM На пруду в селе Новороманово Калманского района Алтайского края утонули два ребенка 13 и 11 лет. Как сообщает 24 мая территориальное управление ГУ МЧС РФ, мальчики катались на самодельном плоту и перевернулись.

Для проведения поисковых работ на место происшествия были направлены водолазы Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда имени В.В. Зюкова. Оба утонувших ребенка извлечены из воды. Обстоятельства случившегося устанавливаются. В работе задействованы психологи Главного управления МЧС России по Алтайскому краю.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2020 г. аномальная жара в Алтайском крае привела не только к десяткам природных пожаров: в местах, не предназначенных для купания, с начала пляжного сезона утонули более 40 человек.

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