Уфа, , 10:39 — REGNUM Посевы рапса остановили в Башкирии из-за сухости почвы, которая вызвана аномальной жарой в регионе. Об этом 24 мая сообщил министр сельского хозяйства региона Ильшат Фазрахманов на оперативном совещании в республиканском правительстве.

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Он отметил, что из почвы ушла влага, а дожди в республике ожидаются на следующей неделе.

«Но режим ЧС мы объявить не можем, так как массовой гибели посевов не фиксируется», — сообщил министр.

Фазрахманов также отметил, что часть озимых уже потеряна: некоторые растения «ушли в трубку», поэтому ожидаемого урожая не будет, а будет в два раза меньше, заявил он.

Министр подчеркнул, что такая погода благоприятно действует на сорняки и на вредителей. Поэтому в Башкирии начали первую компанию по борьбе с ними.

По его словам, посевная кампания в регионе вошла в завершающую стадию. Всего по республике на 22 мая засеяно 95% площадей: это 1,914 млн га, в том числе зерновые 1,206 млн га (95% от плана), зернобобовые — 84,0 тыс. га (87%), сахарная свекла — 36,2 тыс. га (104%), масличные — 335 тыс. га (98%), кормовые травы — 181,9 тыс. га (90%).