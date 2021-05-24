Брянск, , 10:36 — REGNUM Чемпионом Европы в заплыве на 400 метров комплексом стал спортсмен из Брянской области Илья Бородин. Пловец также установил новый рекорд России, сообщили ИА REGNUM 24 мая в пресс-службе правительства региона.

Первенство континента по водным видам спорта проходило в Будапеште. 18-летний Илья Бородин проплыл дистанцию за четыре минуты и 10.02 секунды, что стало новым рекордом России и юношеским мировым рекордом.

«Достаточно тяжело в последний день турнира соревноваться. Я сидел здесь неделю (в ожидании стартов) и засиделся просто. Вот меня выпустили наконец-то, и я сорвался. Очень рад, что так получилось», — цитирует чемпиона пресс-служба.

Серебро в заплыве на 400 метров завоевал итальянец Альберто Раццетти (4:11.17), на третьем месте Макс Литчфилд из Великобритании (4:11.56).