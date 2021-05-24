Лхаса, Китай, , 10:34 — REGNUM Этнические меньшинства активно участвуют в политической жизни Тибетского автономного района на юго-западе Китая, сообщает 23 мая агентство Синьхуа.

Секретарь Тибетского регионального комитета Коммунистической партии Китая У Инцзе сказал, что более 75% депутатов от региона во Всекитайском собрании народных представителей (ВСНП), высшем законодательном органе Китая, являются представителями тибетских и других этнических меньшинств.

Этнические меньшинства составляют более 90% всех национальных политических советников Тибета, добавил У. Тибет также стал свидетелем укрепления партийных организаций первичного уровня, в которых более 81% из более чем 410 000 членов партии — представители этнических меньшинств, отметил У.

С 1952 года по сегодняшний день число партийных организаций в Тибете выросло с 57 до 21 900.