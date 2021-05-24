Берлин, , 10:33 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Porsche представит самую мощную версию Cayenne. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

На данный момент специалисты Porsche проводят тесты внедорожника на гоночных трассах. За основу нового авто взята модель Cayenne Turbo Coupe. Ожидается, что новинка получит мотор V8 рабочим объёмом четыре литра.

Новая модель Cayenne будет иметь отличные динамические характеристики не только на прямой, но и в поворотах. Для этого автопроизводители оснащают автомобиль новым шасси с пере­настроенной системой активного подавления кренов кузова и модернизированной передней подвеской.

Кроме того, по сравнению с базовой версией модели передние колёсные диски машины будут на полдюйма шире и на 0,45 градуса будет увеличен отрица­тельный развал колёс. Это позволит увели­чить пятно контакта шин с дорожным покрытием.

Ранее руководитель направления исследований и разработок Porsche Михаэль Штайнер сообщил, что компания Porsche готовит к продаже электрический родстер Boxster на новой «тележке». Сейчас прототипы модели проходят дорожные испытания.

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