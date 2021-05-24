Пермь, 24 мая 2021, 10:32 — REGNUM В Соликамске Пермского края частную компанию заставили снести ангар, возведенный на самовольно захваченной земле, сообщает пресс-служба УФССП по региону.
Ранее межведомственная рабочая группа провела проверку и установила факт захвата фирмой земельного участка, находящегося на землях общего пользования. Компания возвела на участке ангар, который активно использовала в работе.
Последовало судебное разбирательство. В итоге суд вынес постановление о сносе объекта и истребовал земельный участок из незаконного пользования.
Однако организация своевременно не исполнило судебное решение, что обернулось взысканием 50 тыс. рублей и повторным требованием о демонтаже здания.
«Оценив финансовые потери и перспективу уголовного преследования, должник поторопился демонтировать ангар», — сообщает служба судебных приставов.