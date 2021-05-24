Усть-Чарышская Пристань, , 10:31 — REGNUM Алтайские спасатели 24 мая предупредили о возможном подъеме уровней воды реки Обь в районе села Усть — Чарышская Пристань. Как передает региональное ГУ МЧС РФ, там возможно кратковременное достижение опасной отметки (опасная отметка 580 см).

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Тем не менее, на данный момент на территории Алтайского края подтопленных жилых домов и приусадебных участков нет. Силы и средства краевой территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации последствий ЧС находятся в готовности к реагированию.

Как сообщало ИА REGNUM, на 4 мая подтопления были зарегистрированы в двух муниципальных образованиях (село Красногорское Красногорского района, село Ельцовка Ельцовского района) Алтайского края. Вода была на 35 приусадебных участках и двух участках дорог.

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