Нур-Султан, , 10:31 — REGNUM Карагандинский фармацевтический комплекс не производил вакцину против коронавируса из-за отсутствия сырья. Об этом заявил генеральный директор комплекса Сергей Барон изданию Zakon.kz.

Он прокомментировал перебои в поставках вакцины и дефицит второго компонента вакцины «Спутник V» в некоторых регионах республики.

«Что касается перебоев, возможно, связано с логистикой. На самом деле, если говорить про нас, в конце апреля был тайм-аут, вакцину не производили из-за отсутствия сырья», — сказал Барон.

Отметим, по состоянию на 24 мая вакцину от коронавируса в Казахстане получили 1,991 млн человек, второй компонент — 923 тыс.