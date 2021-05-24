Челябинск, , 10:31 — REGNUM В Челябинске двое граждан осуждены за организацию занятия проституцией. Приговор вынес Центральный районный суд, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

При рассмотрении дела было установлено, что притон существовал в помещении SPA-салона по улице Кирова. Один из граждан арендовал помещение и вёл финансовую деятельность. Женщина же являлась администратором салона.

Организатору притона суд назначил полтора года в колонии-поселении. Администратор получила 1 год и 2 месяца условно с полуторагодовалым испытательным сроком.