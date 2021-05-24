Тюмень, , 10:29 — REGNUM В тюменскую областную клиническую больницу №2 со множественными травмами поступил девятилетний ребёнок, который на детской площадке упал с высоты трёх метров. Об этом сообщает пресс-служба ОКБ №2.

Юного пациента осмотрели нейрохирург, лор-врач и травматолог, поставив диагноз — закрытый перелом обеих костей левого предплечья со смещением и костей носа со смещением, а также рвано-ушибленная рана нижней губы.

К лечению ребенка специалисты подошли комплексно. В больнице отмечают, что все манипуляции были проведены безболезненно для юного пациента.

«С потеплением увеличилось количество обращений, связанных с детскими травмами. Кто-то упал с турника, кто-то с велосипеда — мы каждый день сталкиваемся со сложными случаями», — прокомментировал ситуацию заведующий травматолого-ортопедическим отделением детского стационара ОКБ №2 Альберт Ишбулдин.