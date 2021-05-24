Казань, , 10:34 — REGNUM Девочка, которая пострадала при стрельбе в казанской гимназии №175 и проходила лечение в Детской республиканской клинической больнице Татарии, выписана из данного медучреждения в удовлетворительном состоянии. Об этом 24 мая рассказал журналистам представитель минздрава региона.

«В стационаре ДРКБ остаются 12 детей, их состояние оценивается как стабильное, без отрицательной динамики. Девочка 2008 года рождения выписана домой в удовлетворительном состоянии», — рассказал представитель регионального ведомства.

При этом 18 мая из больницы выписали двух пострадавших при стрельбе в казанской школе мальчиков, 2012 и 2013 годов рождения.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая стало известно, что в Пермском крае с 11 мая было проверено 809 объектов образования, недостатки выявлены в 123 школах.