Москва, 24 мая 2021, 10:28 — REGNUM Российский теннисист Карен Хачанов поднялся с 26-го на 25-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновлённая версия рейтинга 24 мая опубликована на сайте организации.
Хачанов дошёл до полуфинала турнира в Лионе (Франция), в котором проиграл британцу Кэмерону Норри. Теперь в рейтинге он опередил соотечественника Аслана Карацева, который опустился с 25-го на 26-е место.
Даниил Медведев сохранил за собой второе место, Андрей Рублёв — седьмое.
Рейтинг ATP от 24 мая:
- Новак Джокович (Сербия) — 11 063 очка;
- Даниил Медведев (Россия) — 9 793;
- Рафаэль Надаль (Испания) — 9 630;
- Доминик Тим (Австрия) — 8 445;
- Стефанос Циципас (Греция) — 7 500;
- Александр Зверев (Германия) — 6 990;
- Андрей Рублёв (Россия) — 6 090;
- Роджер Федерер (Швейцария) — 5 605;
- Маттео Берреттини (Италия) — 3 958;
- Диего Шварцман (Аргентина) — 3 465.
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