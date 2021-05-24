Вильнюс, , 10:28 — REGNUM Европейский гуманитарный университет в Вильнюсе потребовал освободить студентку вуза Софию Сапегу, задержанную 23 мая в минском аэропорту вместе с бывшим редактором телеграм-канала Nexta, признанным в Белоруссии экстремистским, Романом Протасевичем. Об этом говорится в заявлении учреждения, опубликованном на сайте вуза 24 мая.

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Отмечается, что София Сапега является гражданкой Российской Федерации и учится в ЕГУ по программе «Международное право и право Европейского союза». В Вильнюс она возвращалась из отпуска со своим молодым человеком и была задержана «по надуманным и необоснованным обстоятельствам». Подчеркивается в заявлении. Преподаватели и одногруппники подтверждают, что София отличается высокой успеваемостью и безупречной репутацией в сообществе ЕГУ.

«Университет настаивает на необходимости предоставления безотлагательной консульской помощи Софии. Помимо этого ЕГУ обращается к международным партнёрам, донорам и правозащитному сообществу для того, чтобы способствовать незамедлительному освобождению студентки», — говорится в заявлении вуза.

В университете добавили, что «сообщество ЕГУ категорически осуждает безнаказанность властей Белаоруссии и требует соблюдения международных обязательств, а также соблюдения прав и свобод граждан, зафиксированных в конституции».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая экс-редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич был задержан в аэропорту столицы Белоруссии. Самолёт авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, на борту которого он находился, запросил экстренную посадку из-за сообщения о минировании. Лайнер проверили, бомбу не нашли, а всех пассажиров отправили на повторный досмотр. Журналиста Протасевича задержали.

По данным BBC, в тот же день был задержан ещё один пассажир рейса Ryanair — 23-летнюю российская гражданка Софья Сапега, девушка бывшего главреда Nexta.