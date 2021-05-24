Вильнюс, , 10:39 — REGNUM Инцидент с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске расследуют генеральная прокуратура и полиция Литвы. Об этом сообщает портал литовского национального радио и телевидения LRT.

Следите за развитием событий в трансляции: «Скандал с задержанием в Минске основателя Nexta Романа Протасевича»

Руководитель по вопросам коммуникации генпрокуратуры Литвы Эляна Мартинонене заявила, что досудебное расследование начато «по факту захвата самолёта и запрещённого международным правом обращения с людьми».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о возбуждении уголовного дела по факту «захвата самолёта» в Минске проинформировал заместитель генерального комиссара полиции Литвы Арунас Арлауска.

Читайте также: В Литве возбудили дело по факту захвата воздушного судна в Белоруссии