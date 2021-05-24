Москва, , 10:28 — REGNUM Генеральная прокуратура РФ направила в суд уголовное дело лидера преступного сообщества Аслана Гагиева, участники которого убили шесть жителей Северной Осетии. Об этом 24 мая сообщили в Генпрокуратуре.

«Уголовное дело направлено в Верховный суд РФ для решения вопроса об изменении его территориальной подсудности в связи с наличием реальной угрозы личной безопасности участников судебного разбирательства», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, Аслан Гагиев являлся главарем преступной группировки, известной громкими убийствами около 60 человек. В банде Гагиева насчитывалось несколько десятков человек. Из них 24 уже приговорены к длительным срокам заключения, еще 12 ждут решения судов. Сам он скрывался долгое время за границей и был передан правоохранителями Австрии России в 2018 году.

В 2012—2013 году по указанию Гагиева участники банд совершили шесть убийств, в том числе заместителя прокурора Промышленного района Владикавказа.