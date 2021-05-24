Вашингтон, 24 мая 2021, 10:27 — REGNUM Генерал морской пехоты США Кеннет Маккензи, занимающий пост командующего Центрального командования США, заявил о том, что по мере сокращения американского присутствия на Ближнем Востоке в регионе укрепят свое влияние Россия и Китай, сообщает The Hill.
В апреле президент Байден объявил о полном выводе войск США из Афганистана, который должен завершиться к 11 сентября. На прошлой неделе Пентагон объявил, что пятая часть вывода была завершена.
После встречи с представителями Саудовской Аравии Маккензи отметил 23 мая, что одной из сфер, которые Россия и Китай могут использовать в отсутствие США, может быть продажа оружия. По словам Маккензи, Россия готова продать кому угодно системы ПВО, а у Китая есть долгосрочные цели по созданию военных баз в этом районе.