Вашингтон, , 10:27 — REGNUM Генерал морской пехоты США Кеннет Маккензи, занимающий пост командующего Центрального командования США, заявил о том, что по мере сокращения американского присутствия на Ближнем Востоке в регионе укрепят свое влияние Россия и Китай, сообщает The Hill.

«В целом Ближний Восток — это область интенсивного соперничества между великими державами. И я думаю, что по мере того, как мы корректируем нашу позицию в регионе, Россия и Китай будут очень внимательно следить за тем, чтобы увидеть, откроется ли вакуум, который они могут использовать», — подчеркнул Маккензи.

«Я думаю, они видят, что Соединенные Штаты переключают свое внимание на другие части мира, и они чувствуют, что там может быть возможность», — добавил генерал.

В апреле президент Байден объявил о полном выводе войск США из Афганистана, который должен завершиться к 11 сентября. На прошлой неделе Пентагон объявил, что пятая часть вывода была завершена.

После встречи с представителями Саудовской Аравии Маккензи отметил 23 мая, что одной из сфер, которые Россия и Китай могут использовать в отсутствие США, может быть продажа оружия. По словам Маккензи, Россия готова продать кому угодно системы ПВО, а у Китая есть долгосрочные цели по созданию военных баз в этом районе.