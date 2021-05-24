Тбилиси, , 10:30 — REGNUM В Грузии в течение последних суток в ходе 9598 исследования на SARS-CoV-2 выявили 388 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 24 мая опубликовали на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране выявили 337 961 человека, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 319 956 победили инфекцию, в том числе 1357 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 4569 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 29 скончались в течение последних суток. В стационар на лечение поместили 4261 пациента, в оборудованные гостиницы — 705. На карантине находятся 99 человек.

Согласно официальным данным на 20 мая, в Грузии в результате 16 972 исследований выявили 733 носителя SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 1530 человек.

Стоит отметить, что в Грузии с 15 марта идёт вакцинация от COVID-19. Жителям страны предлагают вакцины Pfizer, AstraZeneca и Synopharm. С 24 мая в Грузии начнут также применять вакцину Sinovac.

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