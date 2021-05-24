Хабаровск, 24 мая 2021, 10:28 — REGNUM В Хабаровском крае отложили начало речной навигации по скоростной линии «Комсомольск-на-Амуре — Богородское — Николаевск-на-Амуре» — в акватории бухты морского порта Николаевска-на-Амуре у мыса Кошка скопились большие пласты льда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 мая в пресс-службе правительства региона.
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Планировалось, что первые «Метеоры» отправятся из Комсомольска-на-Амуре 25 мая. Но из-за ледохода пускать суда опасно.
«Лед мешает установке дебаркадеров и движению судов по скоростной пассажирской линии», — пояснили в минтранспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.
Отмечается, что навигацию отложили впервые за многие годы. При этом Николаевский морской порт — замерзающий.
Движение судов начнётся, как только будет возможно установить дебаркадеры.
Как сообщало ИА REGNUM, на территории Тувы с 15 мая открыт навигационный сезон для маломерных судов.