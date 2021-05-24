Нальчик, , 10:22 — REGNUM В Кабардино-Балкарии сегодня утром, 24 мая, произошел пожар в девятиэтажном доме. Пожар был оперативно ликвидирован, спасателям удалось спасти 12 жителей, находившихся в этот момент в здании, сообщили в региональном управлении МЧС.

Из подробностей происшествия известно, что сообщение о пожаре поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 08:41. Огнем была охвачена квартира на седьмом этаже в доме по улице Кабардинская, 208 в городе Нальчике. На место выехали 24 пожарных на шести автомобилях. Из здания были экстренно эвакуированы 50 человек. Пострадавших при пожаре нет.

«В 09:52 пожар ликвидирован. В результате пожара пострадавших нет, были эвакуированы 50 человек и спасено 12 человек», — говорится в сообщении спасательного ведомства. В настоящее время устанавливаются причина пожара и ущерб, нанесенный огнем.