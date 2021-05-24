Вашингтон, , 10:25 — REGNUM Южнокорейская группа BTS выиграла четыре награды на музыкальной премии Billboard Music Awards 2021 года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, бойз-бенд удостоен главной награды Top Selling Song (Самая продаваемая песня), а также награды Top Duo/Group (Лучший дуэт/группа), Top Song Sales Artist (Лучший исполнитель по продажам песен) и Top Social Artist (Лучший социальный исполнитель).

Известно, что южнокорейская группа впервые завоевала более двух наград. В 2019 году BTS получили награду за «Лучший дуэт/группу» и «Лучший социальный исполнитель»

Церемония вручения наград прошла 23 мая в Лос-Анджелесе.