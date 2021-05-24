Екатеринбург, , 10:25 — REGNUM В Свердловской области ожидается сильный ветер и грозы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального главка МЧС.

24 мая 2021 года в области прогнозируют ветер с порывами до 20 метров в секунду. Также будут грозы.

Представители МЧС просят жителей соблюдать меры безопасности, прекратить работы на открытом воздухе и на высоте во время непогоды.

Как сообщало ИА REGNUM, в Уралгидрометцентре ранее предупредили об аномальной жаре 24−26 мая.

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