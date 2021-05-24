Пермь, , 10:20 — REGNUM В Пермском крае за месяц отмечено незначительное снижение инфляции. В апреле инфляция уменьшилась до 4,79% (на 0,36 процентных пункта), сообщаетпресс-служба пермского отделение Уральского главного управления Центробанка России.

Снижение инфляционного показателя наблюдалось на продовольственном рынке. Темп прироста цен на продукты питания в годовом выражении в апреле снизился относительно марта до 5,76% (на 1,14%). По словам специалистов, наибольший вклад в замедление темпов прироста цен на продовольственные товары внесла динамика цен на плодоовощную продукцию, что объясняется эффектом высокой базы 2020 года.

На рынке услуг и промтоваров напротив отмечен рост инфляции. Так, темп прироста цен на непродовольственную продукцию в апреле повысился до 5,65% (на 0,08%). Ситуацию объясняют ростом мировых цен на сырье и дефицитом отдельных товаров из-за последствий пандемии.

Годовой темп прироста цен на услуги в апреле увеличился до 2,43% (на 0,02%). Эксперты отмечают, что из-за пандемии растет спрос на отдых внутри России.