Кызыл, , 10:19 — REGNUM В Туве заместителем председателя правительства — министра сельского хозяйства назначен Уран-оол Ондар. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как отмечается, он будет курировать вопросы развития сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, инфраструктуры сёл, надзора за техническим состоянием самоходных машин и так далее.

Уран-оол Ондар родился в 1964 году в селе Сут-Холь Дзун-Хемчикского района республики. В 1986 году закончил Московскую сельскохозяйственную академию им. К. А. Тимирязева по специальности «экономика и организация сельского хозяйства», после чего работал в совхозе им. Карла Маркса Сут-Хольского района.

В 2007—2010 годы был заместителем министра земельных и имущественных отношений региона, затем восемь лет управлял делами мэрии Кызыла.

«С 2019 по 2021 гг. работал главным государственным налоговым инспектором, заместителем начальника отдела обеспечения процедур банкротства, начальником отдела общего и финансового обеспечения Управления ФНС России по Республике Тыва», — отметили в правительстве.