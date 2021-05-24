Москва, , 10:22 — REGNUM Свои поздравления Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с днем тезоименитства направил президент России Владимир Путин. Текст поздравительной телеграммы 24 мая приводит пресс-служба Кремля.

«Ваше святейшество! Примите сердечные поздравления с днем вашего тезоименитства. Многолетнее ответственное служение, забота о благополучии граждан России, укреплении традиционных духовно-нравственных, семейных ценностей, высокая миротворческая миссия снискали вам искреннее, безграничное уважение и в нашей стране, и за ее пределами», — говорится в поздравительном сообщении.

Кроме того, глава Российского государства отметил, что патриарх Кирилл неустанно направляет свои усилия на дела просвещения и благотворительности и уделяет огромное внимание поддержанию межрелигиозного и межконфессионального диалога, а также соработничеству церкви и государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая президент России Владимир Путин направил свои поздравления чемпиона миру по шахматам Анатолию Карпову в связи с его 70-летним юбилеем.