Москва, , 10:18 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минпромторгу проработать предложения по поддержке импортозамещения. Об этом 24 мая сообщает сайт правительства России.

Данная тема обсуждалась в ходе ежегодного отчёта главы правительства в Государственной думе.

«По итогам обмена мнениями Минпромторгу поручено до 15 июля проработать предложения по дополнительной поддержке импортозамещения, а до 2 августа — утвердить отраслевые планы импортозамещения», — говорится в сообщении на сайте правительства.

Также Мишустин поручил выделить 100 млрд рублей на опережающее строительство дорог.