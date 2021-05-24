Белгород, , 10:19 — REGNUM 29 млн рублей выделят на подарки для новорождённых в Белгородской области в 2021 году. Наборы вручают во всех районах и городских округах, сообщили ИА REGNUM 24 мая в пресс-службе правительства региона.

Комплекты для новорождённых выдают семьям в рамках реализации регионального проекта «Большая Белгородская семья» нацпроекта «Демография». Подарки вручают вместе со свидетельством о рождении в ЗАГСе или в МЦФ. В комплект входят махровое полотенце, плед для ребёнка, сумка-термоконтейнер для бутылочки, пена для мытья детской посуды, присыпка, игрушки и рюкзак. Из областного бюджета в 201 году на эти цели направят 29 млн рублей.

В 2020 году на закупку 15 тысяч подарков выделили 25 млн рублей, из них было выдано свыше 12 тысяч комплектов по числу родившихся детей.