Солт-Лейк-Сити, США, , 10:17 — REGNUM «Мемфис Гриззлиз» одержал победу над «Юта Джаз» в первом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 112:109.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Мемфиса» Диллон Брукс, набравший 31 очко. У «Юты» 29 очков набрал форвард Боян Богданович.

Таким образом, счёт в серии до четырёх побед стал 1:0 в пользу «Мемфиса».

Напомним, «Юта» в сезоне 2020/21 выиграла регулярный чемпионат НБА, а «Мемфис» получил последнюю путёвку в раунде плей-ин.

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