Киев, , 10:20 — REGNUM Депутата Верховной рады Украины Евгения Шевченко исключили из фракции «Слуга народа» после его встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом написал депутат данной фракции Александр Качура 24 мая в своём телеграм-канале.

«Евгения Шевченко исключили из фракции «Слуга народа», — сообщил парламентарий.

Сам Шевченко также подтвердил факт исключения

«Наконец то меня исключили из фракции «Слуга народа»! Мы пойдём своим путём», — сказал он, общаясь с журналистами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Евгений Шевченко заявил, что привёз из Минска информацию, адресованную лично президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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