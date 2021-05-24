Киев, 24 мая 2021, 10:20 — REGNUM Депутата Верховной рады Украины Евгения Шевченко исключили из фракции «Слуга народа» после его встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом написал депутат данной фракции Александр Качура 24 мая в своём телеграм-канале.
Сам Шевченко также подтвердил факт исключения
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Евгений Шевченко заявил, что привёз из Минска информацию, адресованную лично президенту Украины Владимиру Зеленскому.
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