Самарканд, Узбекистан, , 10:15 — REGNUM В одном из торговых центров в Ургутском районе Самаркандской области Узбекистана сгорели пять магазинов, сообщает 24 мая агентство Kun. uz со ссылкой на региональное управление по чрезвычайным ситуациям.

Возгорание произошло в 23:06 (21:06 мск) 24 мая на втором этаже двухэтажного торгового центра. Пожар охватил площадь в 150 кв. метров. Огнем повреждены две пекарни и три пустующих помещения.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая в здании общеобразовательной школы №6 узбекистанского Термеза произошел пожар. В результате пожара никто не пострадал.

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