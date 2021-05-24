Бишкек, , 10:15 — REGNUM Генеральная прокуратура Киргизии займется расследованием обстоятельств инцидента, в результате которого были испорчены 994 дозы вакцины «Спутник V», подаренных Россией. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения республики.

Вакцина от коронавируса «'Спутник V'» Facebook.com/dodon.igor1

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Также в ведомстве отмечают, что из-за произошедшего инцидента снят с должности директор объединенного центра семейной медицины Ленинского района киргизской столицы Нурлан Галбаев.

ИА REGNUM напоминает, что 30 апреля 2021 года в столице Киргизии в центре семейной медицины №2 из-за отключенного холодильника пришли в негодность 994 дозы вакцины «Спутник V».

По имеющейся информации, это случилось из-за того, что кто-то из сотрудников поликлиники выдернул шнур питания холодильника из розетки, а после ее использования забыл включить его обратно.

Обязанность компенсировать материальный ущерб от халатности, в результате которой пришла в негодность крупная партия противокоронавирусной вакцины, возложили на медицинское учреждение, в котором произошел инцидент. В минздраве оценили его в 840 тысяч сомов (737 тысяч рублей).