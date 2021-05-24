Абакан, , 10:15 — REGNUM Погодные условия в Хакасии влияют на темпы посевной кампании. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 мая в республиканском министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

В минсельхозпроде уточнили, что в результате наводнения не пострадало ни одно из растениеводческих хозяйств Хакасии. В поймах рек нет посевных площадей сельхозкультур. Однако темпы посевной снизились из-за проливных дождей, прошедших почти во всех районах.

По состоянию на 24 мая яровой сев по республике составил 42 304 га (37,1%). Посеяно 37 550 га (47%) зерновых культур, пшеницы — 28 843 га (72,5%).

Аграрии Хакасии вносят в почву минеральные удобрения (площадь — 22 459 га). Внесено 1866 тонн агрохимикатов.

В ряде районов посевные работы приостановлены из-за переувлажнения почвы. Земледельцы ждут улучшения погоды для продолжения сева. Между тем до конца текущей недели в Хакасии ожидаются дожди.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области посевная кампания преодолела медиану.

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