Хабаровск, , 10:20 — REGNUM Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв и министр юстиции РФ Константин Чуйченко обсудили возможность переноса СИЗО №1 из центра Хабаровска за пределы города, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 мая в пресс-службе регионального правительства.

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«Будет сформирована дорожная карта, и мы будем двигаться в этом направлении», — сказал Дегтярев.

Жители Хабаровска много раз просили решить вопрос с тюрьмой посреди города.

Руководство Управления ФСИН по Хабаровскому краю предложило в качестве варианта решения проблемы строительство нового СИЗО на месте исправительной колонии №3, которая ликвидируется. На окраине Хабаровска высвободится участок в 14 га. При этом для возведения нового следственного изолятора, по словам министра юстиции РФ, достаточно 2−3 га.

Чуйченко не назвал сроков реализации, но заверил в поддержке.

«В конце апреля утверждена концепция развития уголовно-исполнительной системы до 2030 года. Одним из краеугольных пунктов этой концепции является вынос всех учреждений, прежде всего — следственных изоляторов — за черту города. Сейчас мы будем разрабатывать генеральную схему развития учреждений уголовно-исполнительной системы. Думаю, мы там предусмотрим такое проектное управленческое решение для Хабаровска», — пояснил министр юстиции.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля Михаил Дегтярёв заявил, что намерен убрать из центра Хабаровска следственный изолятор.