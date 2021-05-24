Октябрьский район, Ростовская область, , 10:14 — REGNUM Ростовская прокуратура займётся проверкой ДТП с пассажирским автобусом, следовавшим по маршруту Москва — Ставрополь. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве.

Прокурор Октябрьского района побывал на месте происшествия в день ДТП. Инициирована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения, а также при осуществлении междугородних пассажирских перевозок.

ИА REGNUM сообщало, что в результате аварии один человек погиб, двое получили травмы.

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