Москва, , 10:15 — REGNUM В ближайшее время на авторынке России должна появиться четвертая модификация компактного кроссовера Skoda Karoq. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат» со ссылкой на руководителя PR-направления Skoda Auto Russia Тимура Алиева.

По его словам, новый кроссовер автопроизводитель оснастит 1,6-литровым мотором MPI производительностью 110 «лошадей». Крутящий момент от «движка» на передние колёса передаётся через шестискоростную автоматическую трансмиссию.

Сейчас актуальная модель Skoda Karoq имеет три модификации. Первая переднеприводная версия появилась на мировом рынке в начале прошлого года. В России она доступна со 150-сильным мотором 1.4 TSI и восьмипозиционным «автоматом».

В середине лета 2020 года компания начала продажи полноприводной версии с тем же мотором и трансмиссией DSG-6. В октябре у дилеров появилась в продаже версия с двигателем объёмом 1,6 л (110 л.с.), который агрегатируется с пятиступенчатой «механикой».

Премьера четвёртой по счёту модификации Skoda Karoq запланирована на начало второго полугодия нынешнего года. Однако точных сроков выхода модели в компании пока не называют.

Ранее компания Skoda начала продажи в КНР удлинённой версии лифтбека Octavia Pro 2022 модельного года. Длина модели составляет 4753 мм — на 64 мм больше, чем у актуальной версии лифтбека. Колёсная база Pro-версии равна 2730 мм (+44 мм).

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