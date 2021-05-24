Южно-Сахалинск, , 10:12 — REGNUM Детёныша нерпы, который оказался один на берегу моря на Сахалине, закололи копьём для ловли камбалы на мелководье, об этом сообщили на странице «Сахалинский путеводитель» в Instagram.

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Нерпенок оказался на побережье один и авторы страницы, обнаружившие его, просили не трогать детёныша, не контактировать и не пытаться помочь.

Когда нерпенка не стало на берегу, наблюдавшие за ним, решили, что он уполз к матери. Но затем труп животного был обнаружен на берегу.«Вчера к ночи морского котёнка на месте уже не было — мы порадовались, уполз к маме. Зато был рыбак с копьем для ловли камбалы на мелководье. Утром на береговой линии мы нашли окоченевший труп безобидного морского ребёнка. В боку у него зияла дыра», — написали авторы страницы.

Как сообщало ИА REGNUM, во Франции намерены увеличить до трёх лет лишения свободы наказание за жестокое обращение с животными и до пяти лет лишения свободы — в случае смерти животного.