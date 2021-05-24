Пенза, , 10:17 — REGNUM Во всех образовательных учреждениях Пензы прозвучал последний звонок для выпускников. Мероприятия по этому поводу состоялись в минувшую субботу, 22 мая, сообщает пресс-служба городской администрации.

Со школой простились 4354 девятиклассника и 2366 одиннадцатиклассников, всего 6 720 человек. Мэр города Андрей Лузгин принял участие в праздничной линейке в финансово-экономическом лицее №29, которые окончил в 1997 году. Он поздравил педагогов, школьников и их родителей с окончанием учебного года и пожелал выпускникам руководствоваться каждый день теми знаниями, которые им дали в образовательном учреждении.

«Поступайте туда, куда хотите, не теряйте связь со своими одноклассниками, родным городом. Все у вас получится», — напутствовал глава городской администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, 1302 выпускника отказались от сдачи ЕГЭ в Башкирии.

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