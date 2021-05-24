Москва, , 10:11 — REGNUM С выводами экспертов Bloomberg, которые считают, что причиной роста мировых цен на продовольствие стал бум биотоплива, можно согласиться только отчасти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 мая заявил доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов.

«Биотопливо не играет большой роли в топливном балансе в большинстве крупных экономик, — сказал Хестанов. — Главные причины взлета продовольственных цен — нарушение цепочек поставок из-за пандемии, монетарная политика крупнейших мировых ЦБ и принципиальная неэластичность спроса на продовольствие. Для некоторых стран (России в том числе) проблема усугубилась девальвацией национальных валют».

Как подчеркнул Хестанов, дальнейшая динамика цен на продовольствие будет зависеть от решений крупнейших ЦБ мира.

«Если сверхмягкая денежно-кредитная политика (ДКП) продолжится, продолжится и рост цен. Если же инфляция заставит ужесточить ДКП, то притормозит и рост продовольственных цен, — сказал Хестанов. — Обычно ужесточение ДКП следует через два-три квартала после разгона инфляции, поэтому в ближайшее время продовольственная инфляция останется достаточно высокой».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, серьезный рост на продукты питания в России вполне ожидаем.

Читайте ранее в этом сюжете: Аналитик прогнозирует снижение роста цен на продовольствие к концу года