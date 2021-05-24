Иркутск, , 10:11 — REGNUM С начала пожароопасного сезона в лесном фонде Иркутской области произошло уже 74 пожара на общей площади 1397,2 га. Такие данные 24 мая приводит пресс-служба областного правительства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Аномальная жара, природные пожары и паводки в России — все новости»

За минувшие сутки, 23 мая, в Приангарье были потушены два очага. Оба находились в Нижнеилимском районе. Их общая площадь составила 0,3 га, не покрытых лесом. Помимо этого в локализованном состоянии на утро 24 мая перешло четыре пожара.

В Усть-Кутском районе очаг был зарегистрирован 19 мая. Его площадь — 85 га, из которых 60 га — не лесная территория. В Братском, Куйтунском, Тайшетском районах возгорания обнаружены 23 мая. Их общая площадь — 46 га, в том числе 36 га, покрытых лесом.

Как сообщало ИА REGNUM, на 19 мая по области было зарегистрировано пять лесных пожаров: два в Братском районе, по одному в Тайшетском и Усть-Кутском районах. Также известно, что лишь к утру 20 мая удалось ликвидировать масштабный пожар в посёлке Дальний Нижнеилимского района.

Огнём уничтожено 28 домов, из них 19 нежилых и 9 жилых домов, в которых проживали 18 взрослых человек. В области действует особый противопожарный режим.

Читайте также: В Приангарье ухудшилось обстановка с лесными пожарами