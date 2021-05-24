Варшава, , 10:10 — REGNUM На официальной странице министерства иностранных дел Польши в соцсети Twitter появилось сообщение с требованием к белорусскому руководству пояснить слова генерального прокурора Белоруссии Андрея Шведа о том, что солдаты польской Армии Крайовой являлись нацистскими преступниками.

«Министерство иностранных дел Польши ждет от Минска разъяснений по поводу того, являются ли заявления генерального прокурора его личным мнением или отражают официальную позицию белорусских властей и являются их новым ориентиром в отношениях с Польшей», — говорится в сообщении.

Напомним, в середине мая генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед заявил, что правоохранители республики «установили сведения о еще живых нацистских преступниках, которые принимали участие в деятельности карательных батальонов нацистов и польской Армии Крайовой». По его словам, Минск «направит поручение об оказании правовой помощи в Польшу для того, чтобы правоохранительные органы провели с этими лицами процессуальные действия в рамках уголовного дела о геноциде».

В МИД Польши категорически не согласны с такой оценкой исторических событий и указывают, что Армия Крайова не принимала участия в карательных операциях нацистов. В республике ветеранов этой организации считают героями и борцами за независимость.

Армия Крайова — подпольная польская военная организация времён Второй мировой войны. Её руководство подчинялось польскому правительству в изгнании и верховному главнокомандующему польских вооружённых сил, находившемуся во время войны в Великобритании.