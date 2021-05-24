Москва, , 10:10 — REGNUM В настоящее время российские госбумаги предлагают очень хорошую доходность. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 мая заявил доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов.

«Российские госбумаги предлагают очень хорошую по нынешним временам доходность, даже с учетом присущего им риска. Санкционные риски несколько снизились, что увеличило интерес инвесторов, — сказал он. — Главное преимущество российских долговых инструментов — их доходность. Повсеместное увлечение низкими ставками привело к сильному падению доходности почти во всем мире (вплоть до отрицательных величин). На этом фоне показатели российских бумаг выглядят очень хорошо».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, риски, касающиеся российских долговых инструментов, связаны с политическим противостоянием.

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