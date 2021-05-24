Москва, , 10:09 — REGNUM Виртуальное пространство всё чаще стало использоваться для совершения тяжких преступлений, прежде всего в сфере незаконного оборота наркотиков. Об этом 24 мая начальник Главного организационно-аналитического управления Генеральной прокуратуры РФ Андрей Некрасов.

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«В 2020 году зарегистрировано 47,1 тыс. преступлений, связанных с незаконным производством, сбытом или пересылкой наркотических средств, которые совершались с применением информационных технологий», — уточнил он в беседе с ТАСС.

По его словам, через интернет происходило 41,6% всех выявленных фактов сбыта наркотических средств.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о крупных штрафах за пропаганду наркотиков в интернете. Так, теперь пропаганда или реклама наркотиков в интернете повлечёт за собой штраф до 1,5 млн рублей. Также закон ужесточает ответственность для операторов связи и интернет-провайдеров, которые не заблокировали информацию по требованию Роскомнадзора.

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Добавим, что в марте 2021 года глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявлял, что в России за последние четыре года число нелегальных наркопроизводств возросло в четыре раза, а сама наркоситуация по-прежнему остаётся напряжённой.