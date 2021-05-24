Москва, , 10:09 — REGNUM Эксперты стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) могли бы обсудить, какая из существующих в организации вакцин от COVID-19 могла бы стать общей для всех участников ЕАЭС. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

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Помимо российских вакцин, на территории ЕАЭС существуют ещё несколько, в том числе казахстанскася QazVac, напомнил дипломат.

«Поэтому я думаю, вполне реально собраться специалистам, экспертам и обсудить, какая вакцина лучше, — сказал он в интервью «Известиям». — А, может, оставить все вакцины, поскольку, по мнению медиков, для каждой ситуации, для каждого человека лучше применять специфическую прививку».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 21 мая президент Киргизии Садыр Жапаров на заседании Высшего Евразийского экономического совета заявил, что Бишкек придерживается политики приоритета либерализации при формировании общего рынка услуг в рамках Евразийского экономического союза.

Жапаров отметил, что в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции и поддержания стабильности в первую очередь следует обеспечить широкий доступ к вакцинам всем гражданам Союза.