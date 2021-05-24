Самара, , 10:11 — REGNUM Проверку после гибели в ДТП несовершеннолетней девушки организовали сотрудники прокуратуры в Самарской области. Об этом 24 мая сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По предварительным сведениям, 22 мая в Богатовском районе автомашина ВАЗ-21 120 двигалась по автотрассе со стороны села Утевка в сторону села Максимовка. В какой-то момент автотранспортное средство опрокинулось в кювет.

Отмечается, что водитель и 17-летняя пассажирка получили травмы. Их срочно доставили в больницу. Спустя некоторое время несовершеннолетняя скончалась в медучреждении.

Сообщается, что сотрудники прокуратуры организовали проверку. Им предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области трое детей и женщина получили травмы в результате ДТП в мкр. Южный город.