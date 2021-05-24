Нальчик, , 10:09 — REGNUM В Кабардино-Балкарии прошли сильные ливни с градом и мощным ветром, нанесшие значительный ущерб двум районам — Зольскому и Лескенскому. Гигантские градины крушили кровли зданий, били стекла и оставляли вмятины на автомобилях. По словам главы республики Казбека Кокова, пострадавших из числа местных жителей нет.

«В Каменномостском, Втором Лескене и Озреке повреждены крыши школ. Кровли образовательных учреждений восстановим. Ситуацию держу на личном контроле. В настоящий момент работают специально созданные комиссии, которым предстоит определить объём нанесённого непогодой объектам и домовладениям ущерб», — написал Коков на своей странице в Instagram.

По данным телеграм-канала Mash Gor, размер градин был сопоставим с размером мяча для гольфа.

«Ледяные снаряды размером с мячик для гольфа падали сегодня с небес в селе Каменномостское. Град не пожалел ничего на своём пути: разбил стекла машин, продырявил крышу коровника. И коровок напугал», — так описал телеграм-канал ситуацию в селе Каменномостское.

В настоящее время администрация муниципалитетов проводит обследование территорий и устанавливает размер ущерба. По предварительным данным, повреждены крыши в четырех школах и нескольких частных домовладениях.